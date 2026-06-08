Россияне резко увеличили закупки одежды за рубежом

Россияне всё активнее заказывают одежду и обувь из-за рубежа. Как подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли, в январе–апреле 2026 года трансграничные продажи в этом сегменте достигли 24,5 миллиарда рублей, увеличившись на 21,7% в годовом выражении.

«Ведомости» пишут, что при этом на внутреннем рынке темпы роста оказались скромнее — 15,8%, до 672,8 миллиарда рублей.

Эксперт Анна Лебсак-Клейманс объяснила такую динамику тем, что у покупателей появилась возможность приобрести продукцию брендов, которые отсутствуют или ограниченно представлены в России. Дополнительным фактором остаются более низкие цены на зарубежных площадках.

Крупный российский производитель одежды решил избавиться от фабрик

По словам председателя совета по развитию электронной торговли ТПП Алексея Федорова, продажи одежды за январь–май выросли на 17%, обуви — на 12–18%, тогда как годом ранее темпы составляли лишь 8 и 6% соответственно.