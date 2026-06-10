Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в начале лета возглавило предложение о работе стоматологом-ортопедом в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные SuperJob.

Так, в Москве самые высокие зарплаты предлагают сетевому инженеру - 350 тысяч рублей, стоматологам (ортопеду и терапевту) и травматологу-ортопеду - от 300 тысяч, водителю-экспедитору категории Е - от 280 тысяч. В свою очередь, в Санкт-Петербурге самыми высокооплачиваемыми стали вакансии врача-косметолога (от 300 тысяч рублей), врача ультразвуковой диагностики (300 тысяч), водителя категории Е (250-280 тысяч).

Специалисты изучили рынок труда и в других крупных городах России. В частности, в Волгограде курьеру-водителю готовы предложить от 125 тысяч рублей в месяц, в Воронеже стоматологу-ортопеду обещают платить от 300 тысяч, в Екатеринбурге машинист бурильно-крановой самоходной машины может заработать 100-160 тысяч рублей. Кроме того, в Казани стала самой высокооплачиваемой вакансия врача ультразвуковой диагностики (от 150 тысяч рублей), в Краснодаре - менеджера по развитию в логистической сфере (100-160 тысяч), в Красноярске - прораба (150-200 тысяч), в Нижнем Новгороде - водителя (200-300 тысяч).

В свою очередь, менеджеру-технологу в Новосибирске предлагают зарплату от 150 тысяч рублей, столяру в Омске - от 100 тысяч, сварщику-автослесарю в Ростове-на-Дону - от 180 тысяч, стоматологу-хирургу в Уфе - от 200 тысяч.

Ранее Росстат сообщил, что сотрудники финансовой и страховой отраслей лидируют по уровню зарплат по итогам марта 2026 года, их средний заработок составил 314 тысяч рублей, пишет 360.ru.