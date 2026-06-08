В России растет спрос на аренду вещей

За год спрос на аренду вещей увеличился на четверть. Сегодня берут напрокат не только дрели и платья, но и ульи, телескопы, скафандры и домашних животных.

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"Российская газета" узнала, какие позиции в топе и почему люди все чаще берут вещи на время.

Что арендуют и почем

"Очевидно, что интерес к аренде вещей заметно увеличился, - подтверждает член Центрального Совета независимого профсоюза "Новый Труд" Анатолий Баранов. - Так, в 2025 году спрос на строительные инструменты вырос на 11,6% по сравнению с 2024 годом. Это в восемь раз выше прошлогоднего показателя - тогда рост составлял всего 1,4%".

По его словам, люди все чаще рассматривают аренду как экономически рациональную альтернативу покупке, особенно когда вещь нужна сезонно.

"Скажем, газонокосилку после одного применения нужно где-то хранить до следующего года. А вот дрель или болгарку, наоборот, лучше всегда иметь под рукой, но не всем это по карману. Добавьте сюда дефицит жилья: если вы живете в съемной квартире и часто переезжаете, вряд ли вам захочется таскать за собой вагон разного скарба. В такой ситуации аренда становится разумным выбором", - поясняет эксперт.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев оценивает рост спроса на аренду вещей за последний год в 20-25%. Самой распространенной причиной, по которой люди предпочитают аренду, является разовое использование, говорит он. Вещи, которые нужны лишь один-два раза, невыгодно покупать: например, дрель для ремонта или вечернее платье на свадьбу.

Это подтверждают и участники рынка. В недорогом салоне вечернее платье можно арендовать за 500 рублей на три дня, тогда как его розничная цена - десятки тысяч, поясняет владелица проката "Костюмерная Карамель" Татьяна Федорищева.

"Сейчас сезон фото-туров, многие фотографы берут у меня платья для таких поездок, это оказывается гораздо выгоднее, чем искать прокаты в городах, где проходит проект", - говорит она.

Фотограф Анастасия Василевская приводит свой пример.

"За годы работы фотографом выявила для себя удобство брать в аренду фототехнику, световое оборудование и одежду для фотосессий, - рассказывает она. - Профессиональный объектив может стоить от 100 до 500 тысяч рублей. - А его аренда - от 1 до 5 тысяч рублей. Для большинства профессионалов и любителей это не бьет по карману, и можно провести съемку не в убыток себе".

По словам собеседников, чаще всего люди арендуют электроинструменты для разовых ремонтных работ. Также в топе одежда для мероприятий, свадеб и фотосессий - особенно вечерние платья и костюмы. Востребованы техника (например, проекторы и фотооборудование), туристическое снаряжение (палатки, спальники, велосипеды), а также детские товары - коляски, кроватки, автокресла, игрушки.

При этом встречаются и необычные запросы. В практике Татьяны Федорищевой были заказы на доспехи и на настоящий скафандр.

Также в аренду берут ульи, профессиональные телескопы, игровые приставки и даже домашних животных. Как сообщил Анатолий Баранов, прогулка с собакой и ее хозяином стоит от тысячи рублей в час, а аренда собаки на час без контроля хозяина обойдется уже от полутора тысяч. Аренда на сутки достигает семи тысяч рублей, что примерно столько же, сколько люди платят за передержку. А для фотосессии или видеосъемки собаку можно арендовать от двух тысяч рублей в час.

"Тут все понятно: берут красивых, ухоженных собак, которые знают команды и ладят с людьми", - отмечает он.

Что в перспективе

Сергей Толкачев полагает, что рынок аренды вещей в России имеет довольно оптимистичные перспективы.

"В условиях неопределенности или снижения покупательной способности аренда становится привлекательнее, особенно для вещей, которые используются нечасто. Все больше людей ценит не само владение вещью, а возможность использовать ее для получения нового опыта или решения задачи. Шеринг идеально вписывается в эту тенденцию", - говорит профессор.

По его мнению, будут появляться новые специализированные сервисы - например, для аренды детских товаров, электросамокатов, гаджетов для мероприятий.