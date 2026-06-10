Россияне потеряли миллионы евро

Финансовые потери россиян из-за отказа в шенгенской визе в 2025 году превысили €4,5 млн, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в 2025 году почти 43 тыс. россиян получили отказ в шенгенской визе.

«Только на консульских сборах россияне могли потерять около €3,6—3,7 млн, а с учётом сервисных сборов визовых центров — более €4,5 млн», — рассказали в АТОР.

При этом, как уточняется, было одобрено 618,8 тыс. заявлений.

В ЕС обеспокоились ростом числа выданных россиянам шенгенских виз

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что туристическая отрасль Европейского союза несёт значительные убытки от резкого сокращения турпотока из России.