Россиянам рассказали о рисках финансовой подушки

Эксперт в сфере страхования Наталья Белова заявила, что финансовая подушка безопасности не всегда защищает от жизненных потрясений.

В комментарии для газеты «Известия» она объяснила, что люди часто учитывают только регулярные расходы — ипотеку, аренду, коммунальные платежи и повседневные траты. При этом вне расчёта могут остаться лечение, ремонт жилья, помощь близким, инфляция или изменение условий по кредитам.

«Финансовая подушка даёт время на адаптацию, но сама по себе не всегда становится долгосрочной опорой», — пояснила Белова.

По словам эксперта, резерв нужно регулярно пересматривать: важно понимать, на какой срок хватит денег и какие инструменты помогут снизить нагрузку на бюджет в нестандартной ситуации.

Бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с НСН рассказал, что россиянам стали чаще отказывать в процедуре банкротства из-за возросшего числа случаев мошенничества.