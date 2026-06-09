Минтруд предложил запретить трату маткапитала на ежемесячные выплаты

Минтруд предлагает запретить использование материнского капитала на ежемесячные выплаты для детей с их рождения, а также на формирование накопительной пенсии из этих средств. Такое предложение министерство направило президенту и правительству, пишет издание «Московская перспектива» со ссылкой на документ.

Семьи перестают использовать материнский капитал на покупку жилья, говорится в письме Минтруда. По статистике, которую чиновники приводят в документе, за четыре месяца 2026 года, только в 18,8% случаях люди направляли господдержку на покупку жилья. Для сравнения, в 2020 году было 58,5%, но уже в 2025-м уже вдвое меньше — 26,4%.

Теперь же пропорция обратная — средства маткапитала уходят на получение ежемесячной выплаты на ребенка (с рождения до 3 лет), по итогам 2025 года зафиксировано 42,8% случаев, против 24,5% в 2020 году.

«Семьи направляют средства материнского капитала на текущее потребление, а не на решение долгосрочных, ключевых проблем, что усугубляет проблему недостаточных жилищных условий для рождения детей», — указал Минтруд в письме.

Министерство предлагает поставить в приоритет покупку жилья на средства материнского капитала и запретить семьям использовать его на получение ежемесячной выплаты, оплату образовательных услуг и для формирования накопительной пенсии.

Взамен он предлагает трансформировать семейную ипотеку — привязать размер процентной ставки по льготной к количеству детей с понижающим коэффициентом. А также среди предложений — увеличить сумму кредита для семей с двумя и более детьми, чтобы они могли купить квартиру более 60 кв. м.

Как и сколько тратят

С 1 февраля 2026 года материнский капитал в России увеличен до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка. Выплата на второго ребенка составит 974,1 тысячи рублей, если у семьи нет маткапитала на первенца.

Впрочем, маткапитал чаще всего используется именно для улучшения жилищных условий. В 2024 году Социальный фонд одобрил 558 тысяч заявлений на использование средств маткапитала, из которых 268 млрд рублей пошли на погашение ипотеки, а 77 млрд — на покупку жилья, ремонт и строительство.