Раскрыты средние ежемесячные траты россиян на онлайн-покупки

Россияне тратят в среднем 27,4 тысячи рублей в месяц на покупки в интернете, за последние пять лет показатель увеличился в 2,6 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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С 2021 года средний размер ежемесячных трат россиян на онлайн-покупки вырос на 16,8 тысячи рублей. В сравнении с показателем за 2011-й показатель увеличился в восемь раз, уточнили аналитики.

За последнее время покупки в интернете стали для граждан весомой частью расходов. Спрос вырос во всех исследуемых категориях, включая продовольствие, книги, электронику и другие. В топ-3 самых востребованных видов продукции вошли одежда и обувь, товары для дома и мелкая бытовая техника, резюмировали эксперты.

Одним из главных драйверов роста розничной онлайн-торговли в России выступают маркетплейсы. По итогам прошлого года, отмечал руководитель компании Pro-Vision Communications Владимир Виноградов, суммарный оборот крупнейших в стране интернет-площадок приблизился к 4 триллионам рублей. Маркетплейсы, пояснил он, стали активно вытеснять с розничного рынка традиционные торговые центры за счет более разнообразного ассортимента, быстрой доставки до дома и возможности возврата товаров.