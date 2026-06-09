Москвичам напомнили, как получить налоговый вычет за благотворительность

Часть средств, перечисленных благотворительным фондам или на помощь бездомным животным, можно вернуть, оформив налоговый вычет. Воспользоваться вычетом по расходам на благотворительность могут только налоговые резиденты Российской Федерации, которые получают доходы, облагаемые НДФЛ, сообщила ТАСС руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"Налогоплательщик вправе получить вычет как за разовые, так и за регулярные пожертвования. Главное условие - помощь должна быть официально оформлена и подтверждена документами, а средства направлены в организации, которые входят в перечень, установленный Налоговым кодексом [РФ]. Это в том числе благотворительные фонды и социально ориентированные НКО, некоммерческие организации в сфере образования, культуры, науки, здравоохранения, защиты животных. Если деньги были перечислены иным организациям или напрямую физическому лицу, оформить вычет не получится", - сказала она.

Как уточнили в ведомстве, размер вычета зависит от суммы пожертвований и дохода налогоплательщика.

Часть уплаченных налогов можно вернуть с фактически перечисленных средств, но не более 25% от годового дохода человека, совершившего пожертвование. Для этого нужно предоставить заполненную налоговую декларацию с копиями платежных документов (чеков, квитанций, банковских выписок), договора (соглашения) на пожертвование и документов, подтверждающих статус организации-получателя.

Если помощь оказывалась не деньгами, а имуществом, дополнительно потребуется акт приема-передачи с указанием его стоимости.