Юрист Кузнецов рассказал, кого коснётся короткий день 11 июня

Эксперт по трудовому праву, юрист Александр Кузнецов рассказал, что 11 июня рабочий день перед Днём России должен быть сокращён на один час для большинства штатных сотрудников.

Специалист отметил, что это требование закреплено в статье 95 ТК России.

«Для офисного персонала норма едина: 11 июня рабочий день обязан стать короче», — цитирует Кузнецова Transsibinfo.com.

По его словам, право на сокращённый день есть и у дистанционных работников. Исключения касаются непрерывных производств и дежурных смен, где нельзя остановить работу.

Юрист добавил, что сотрудники на окладе не теряют в доходе. Если работодатель требует отработать полный день, лишний час должен оплачиваться как сверхурочная работа — не менее чем в полтора раза.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в разговоре с НСН рассказала о тенденции на рынке труда — возвращении бывших сотрудников. По её словам, работодатели чаще зовут назад тех, кто ушёл без конфликтов, сохранил профессиональные связи и уже знаком с внутренними процессами компании.