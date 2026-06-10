Ряд российских вкладчиков столкнется с изменением условий в связи с повышением лимита страхового возмещения до 2 миллионов рублей по депозитам от трех лет.

Это коснется россиян, у которых на счете хранится 1,5-3 миллиона рублей, рассказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, его слова приводит «Газета.Ru».

«Для них разница в лимите страхования между 2 миллионами рублей и действующим сейчас 1,4 миллиона рублей имеет практическое значение. Для пенсионеров с их типичными накоплениями в районе полумиллиона мера вообще не играет никакой роли, а для состоятельных вкладчиков с суммами от 5 миллионов и выше проблему тоже не закрывает», — подчеркнул специалист.

Также от этого решения выиграют средние и крупные финансовые организации, которые смогут более эффективно конкурировать за крупных вкладчиков, добавил Селезнев.

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