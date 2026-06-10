Т-банк: подвергшихся действиям мошенников россиян начали обманывать вновь
Мошенники начали массово предпринимать попытки обмана граждан, которые уже становились их жертвами. Во втором квартале 2026 года доля повторных атак на жертв инвестиционного мошенничества выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили в Т-банке.
По данным кредитной организации, повторно атакуют прошлых жертв по нескольким причинам. Во-первых, так проще втереться в доверие: если человек подвергся социальной инженерии один раз, преступники считают его психологически уязвимым и склонным к внушению. Во-вторых, информация о жертве уже есть: ФИО, номер телефона, детали предыдущего обмана. Это позволяет создавать более персонализированные и убедительные сценарии. В-третьих, злоумышленникам известно, на какую сумму можно рассчитывать, сколько еще денег осталось у жертвы на других счетах.
Во время новой атаки мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников силовых ведомств и обещают вернуть украденное, уточнили в банке. Одна из новых схем - звонок от лица сотрудника Фонда поддержки пострадавших от преступлений. Злоумышленники заявляют, что фонд создали из-за большого количества пострадавших, что он работает напрямую с МВД, а его основная цель - помочь жителям России получить от государства компенсацию от мошенничества. Дальше потерпевшему коротко пересказывают схему, по которой его обманули впервые. Якобы эти данные поступили в фонд от полиции или банка.
Ради формальности человека просят еще раз прислать доказательства произошедшего: примеры переписки с мошенниками, их номера телефона, скриншоты денежных переводов. После предлагают заполнить заявку на компенсацию в электронном формате. Чтобы она попала в общую базу, просят назвать код из СМС, чтобы на самом деле получить вход в мобильное приложение банка и проводить операции с деньгами жертвы, добавили в организации.
По данным банка, среди мошенников также распространена перепродажа списков "теплых" жертв - людей, которые уже однажды поверили в легенду. В этих базах указаны не только контакты, но и то, на какую именно схему попался человек, что позволяет подобрать идеальную схему для обмана.
В банке заключили, что для защиты близких и себя от потери денег, помимо прочего, стоит подключить сервис второй руки. Он предупредит, если близкие люди соберутся переводить деньги на подозрительный счет или попробуют снять крупную сумму в банкомате - операцию можно будет отменить.