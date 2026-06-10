Зачем россияне кладут деньги на вклады «лесенкой»

В последнее время среди российских вкладчиков наблюдается стремительный рост популярности стратегии размещения денег в банках «лесенкой». Массовое распространение данного тренда обусловлено совокупностью сразу нескольких ключевых факторов.

В первую очередь, это планомерное снижение ключевой ставки Центральным банком, которая достигла уровня 14,5%. Это вынуждает коммерческие банки пропорционально урезать процентные ставки по новым срочным вкладам, сообщает ИА DEITA.RU.

Одновременно с этим фиксируется снижение привлекательности долгосрочных депозитов: фиксация средств на год или два под текущий процент становится экономически нецелесообразной из-за нисходящего тренда ставок при сохранении высоких инфляционных ожиданий у населения.

В результате вкладчики стремятся найти оптимальный баланс между получением максимальной доходности и сохранением ликвидности, избегая заморозки всего капитала на продолжительный срок.

Суть «лесенки» заключается в диверсификации сбережений путём их разделения на несколько равных частей и размещения на банковских депозитах с разными сроками и регулярным шагом погашения.

Классическая реализация данной схемы для 100000 рублей предполагает его распределение на четыре вклада по 25000 рублей со сроками 3, 6, 9 и 12 месяцев соответственно. Ключевой принцип заключается в том, что по истечении каждого трёхмесячного интервала происходит плановое закрытие одного из вкладов.

Ряд российских вкладчиков столкнется с изменением условий

Владелец средств получает на руки тело депозита вместе с начисленными процентами. Если эти деньги не требуются для текущих расходов, они реинвестируются в новый вклад с максимально длительным сроком из доступных на рынке, что позволяет достроить «лесенку» и зафиксировать доходность на актуальном уровне.

Главным преимуществом такой системы в текущих экономических реалиях является обеспечение постоянного и прогнозируемого доступа к ликвидности. Крупная сумма становится доступна частями каждые несколько месяцев, при этом вкладчик не теряет накопленные проценты.