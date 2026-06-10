В России может неожиданно подешеветь один вид товаров

Центробанк России установил курс доллара на 10 июня на уровне 71,73 рубля. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru оценил, как ослабление рубля повлияет на стоимость техники.

По его словам, прямого влияния на стоимость техники сейчас практически нет. Основная причина — расчеты с ключевыми партнерами за товары ведутся в рублях и валютах дружественных стран. Кроме того, изменение курса всегда сказывается на ценах с опозданием, так как магазины распродают запасы, закупленные еще по старому курсу.

Балынин добавил, что рынок техники очень конкурентный, поэтому продавцы, скорее всего, будут объявлять летние скидки (10–25%), особенно на модели прошлых лет, чтобы ускорить продажи.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с Life заявил, что главным фактором, уже повлиявшим на валютный рынок, стало увеличение закупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

По его словам, эти операции существенно затормозили укрепление рубля, наблюдавшееся с начала лета. В итоге рынок постепенно приходит к равновесию после периода, когда предложение иностранной валюты было избыточным.