В ОП предложили удваивать маткапитал при рождении второго ребенка

Материнский капитал стоит удваивать при появлении второго ребенка: это станет большим подспорьем для родителей и будет стимулировать их не откладывать рождение следующих детей. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Мы предлагаем удвоить размер материнского капитала при рождении второго ребенка, если семья ранее получила выплаты на первого", - ответил эксперт на вопрос о необходимых мерах для улучшения демографии.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка составляет 728,9 тыс. рублей. В случае удвоения, доплата на второго ребенка достигнет 1 млн 457,8 тыс. рублей (она составляет 234,3 тыс. рублей).

Это, продолжил Рыбальченко, позволит перезапустить программу материнского капитала, введенную в 2007 году, а также стимулировать рождаемость вторых детей.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.