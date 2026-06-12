Россияне рекордно запаслись наличкой: в чем причина

Россияне рекордными темпами снимают деньги со счетов. По данным Центробанка, в мае объём наличных в обращении подскочил на 381,2 миллиарда рублей, пишут «Известия».

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С начала года показатель вырос на 1,09 триллиона. Более значительный прирост фиксировался лишь в разгар пандемии. Спрос на «кэш» растёт третий месяц подряд.

Опрошенные изданием эксперты связывают всплеск с несколькими факторами. Регулярные перебои с мобильным интернетом подорвали уверенность в безналичной оплате: 54% перешедших на наличные опасаются проблем с терминалами, 27% боятся недоступности банковских приложений.

Одновременно с 2026 года услуги эквайринга облагаются НДС по ставке 22%, и малый бизнес всё чаще отказывается от приёма карт, уходя в серую зону. Кроме того, банки ужесточили контроль за переводами, и люди опасаются блокировок.

Рост наличной массы напрямую влияет на банковскую систему: деньги, уходящие в кошельки, перестают работать как основа для кредитования.