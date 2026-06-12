Юрист разъяснил новые правила сверхурочной работы

С сентября работодатели смогут привлекать сотрудников к сверхурочной работе чаще. Изменения в Трудовой кодекс вступают в силу осенью.

Основное изменение касается возможности увеличения для работодателя лимита часов сверхурочной работы в год с 120 часов до 240 часов. По факту это означает, что работодателю предоставляется право привлекать работников к сверхурочной работе в 2 раза больше, чем сейчас, пояснил "Российской газете" руководитель юридической практики сервиса "Суперджоб" Александр Южалин.

Однако такая возможность предусмотрена не для всех работодателей. Одно из основных требований для увеличения количества сверхурочной работы - наличие коллективного договора и/или отраслевого (межотраслевого) соглашения, в котором предусматривается такая возможность.

Кроме того, для привлечения к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год работодателю придется предусмотреть в коллективном договоре или локальном акте правила привлечения к сверхурочной работе, где должен быть предусмотрен порядок направления работника с его согласия на предварительное прохождение профилактического медицинского осмотра, диспансеризации или периодического медицинского осмотра.

"Чтобы привлечь работника к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год должны быть выполнены следующие условия: указание на такую возможность в коллективном договоре или отраслевом соглашении; наличие согласия работника на привлечение его к сверхурочной работе; наличие согласия работника на прохождение профилактического медицинского осмотра, диспансеризации. У работника нет противопоказаний по здоровью к такому количеству часов сверхурочной работы", - уточнил юрист.

Если данные условия не выполняются, работника по-прежнему можно привлекать к сверхурочной работе, но в лимите 120 часов в год.

Дополнительно установлен запрет на привлечение некоторых работников к сверхурочной работе более чем на 120 часов. В частности, такой запрет установлен для работников, работающих во вредных условиях труда с классом 3.3 и 3.4. Если сотрудник работает во вредных условиях труда с классом 3.1 или 3.2 или является пенсионером или предпенсионером, сверхурочная работа более 120 часов в год может быть разрешена при двух условиях: персональном согласии и отсутствии медицинских противопоказаний.

Еще одним важным изменением является новые требования по оплате сверхурочной работы. Так, работа в лимите 120 часов в год оплачивается по прежним правилам: первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Но начиная со 121-го часа сверхурочная работа всегда оплачивается не менее чем в двойном размере за каждый час. При этом по-прежнему будет действовать правило, что по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.