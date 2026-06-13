Эксперт объяснил, на какой срок открывать вклад в июне

В июне российские банки все еще удерживают доходность по депозитам на высоком уровне, однако вскоре ситуация может измениться, сообщает ИА DEITA.RU. О том, как зафиксировать максимальный процент и защитить свои сбережения от грядущего падения ставок, агентству «Прайм» рассказал Юрий Окишев, сооснователь и генеральный директор Auditorium CG.

По его словам, главным драйвером для банковского рынка остается монетарная политика регулятора. На текущий момент ключевая ставка ЦБ составляет 14,5%. Однако уже 19 июня состоится очередное заседание Банка России, и большинство аналитиков сходятся во мнении, что показатель будет снижен до 14% или даже до 13,5%.

Согласно среднесрочным ожиданиям Центробанка, по итогам 2026 года средняя ставка удержится в диапазоне 14,0–14,5%, а уже в 2027 году эксперты прогнозируют ее падение до 8–10%. Это значит, что нынешние предложения коммерческих банков находятся на своем пике, и это окно возможностей для вкладчиков скоро закроется.

По мнению Окишева, наиболее разумным решением в текущих реалиях является оформление депозита на срок от 1 года до 3 лет. Главный плюс долгосрочного вклада: вы закрепляете за собой текущую высокую доходность на несколько лет вперед. Когда ставки на рынке неизбежно пойдут вниз, капитал продолжит расти по старым, максимально выгодным условиям.

У долгосрочных программ есть и свои нюансы, о которых нужно помнить. Доходность по ним может быть чуть ниже, чем по краткосрочным рекламным спецпредложениям. Деньги будут «заморожены» на длительное время, что снижает общую финансовую мобильность.

Как выгоднее всего получать проценты по вкладу, объяснил эксперт

Попытка переигрывать рынок, постоянно перекладывая деньги на вклады сроком 3–6 месяцев, сейчас выглядит слишком рискованной.