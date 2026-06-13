Эксперт рассказала, кто может досрочно выйти на пенсию

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют сразу несколько категорий граждан. Об это сообщила ТАСС директор программы повышения финансовой грамотности Президентской академии Нина Гукасова.

В их числе многодетные матери: при воспитании детей до восьми лет и 15 годах стажа матери пяти и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет, четырёх — в 56, трёх — в 57 лет.

Также досрочная пенсия положена родителям детей-инвалидов с детства, если ребёнок воспитывался до восьми лет: мужчины — в 55 лет при стаже не менее 20 лет, женщины — в 50 лет при стаже не менее 15 лет.

Кроме того, льготой могут воспользоваться работники Крайнего Севера, а также специалисты, занятые на вредных и опасных производствах. В 2026 году общеустановленный пенсионный возраст составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.