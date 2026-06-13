Генконсул: Банки Франции с россиянами работают по негласным правилам

Взаимодействие граждан России с финансовыми организациями Франции превратилось в настоящую лотерею из-за негласных правил и внезапных отказов в обслуживании, рассказал генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

«В каждом отдельном случае это лотерея – каждый банк и даже каждый филиал банка работает по своим неписаным правилам. Отказать могут на любом этапе взаимодействия», – рассказал он РИА «Новости».

Дипломат добавил, что эффективных инструментов для защиты прав российских граждан в подобных ситуациях практически не существует.

Кроме проблем с банковским обслуживанием, россияне сталкиваются с серьезными трудностями при аренде жилья. Многие французские владельцы недвижимости отказываются заключать договоры с россиянами.

Также фиксируются случаи необоснованного повышения стоимости уже арендованных квартир, добавил генконсул.