Стало известно о дискриминации в отношении россиян во Франции

Взаимодействие граждан России с французскими банками — это лотерея, банки работают по своим «неписаным» правилам и могут отказать на любом этапе. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По его словам, инструментов для защиты прав клиентов банка в таких случаях не предусмотрено.

Оранский также прокомментировал ситуацию с арендой недвижимости. Дипломат утверждает, что многие французы не хотят сдавать российским гражданам в аренду дома, квартиры и тд. Речь идет как об изначальных отказах заключать договоры аренды, а также о непредвиденных и неоправданных повышениях стоимости арендной платы за уже арендованное жилье, уточнил консул.

Посылки россиян по пути из Европы в Россию таинственно исчезли

В марте сообщалось, что граждане России направляют жалобы в посольство РФ в Швейцарии из-за откровенной дискриминации со стороны банков этой европейской страны. В дипмиссии отметили, что швейцарские банки произвольно закрывают счета россиян и расторгают с ними отношения без объяснения причин.