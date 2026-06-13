На юге Франции резко сократилось число туристов из России

Количество туристов из России на юге Франции резко сократилось, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По его словам, это обусловлено и общей политической ситуацией, визовыми ограничениями, санкциями против российских банков, высокими ценами на авиабилеты, ограничениями для россиян при покупках люксовых товаров

Дипломат напомнил, что до пандемии и санкций россияне занимали заметное место в туристической индустрии Лазурного берега Франции.

Генкосул РФ также отметил, что полиция Франции бездействует в ответ на жалобы россиян на дискриминацию.