МВД рекомендовало скрыть профили в соцсетях для защиты персональных данных

Гражданам России стоит закрыть от посторонних профили в социальных сетях, чтобы скрыть свои персональные данные. Также не стоит публиковать посты с геометками. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

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— Рекомендуется закрыть от посторонних профили в социальных сетях, удалить из публичного пространства фотографии документов, отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты, — рассказали в ведомстве.

Также жителям страны посоветовали настроить двухфакторную аутентификацию, передает РИА Новости.

Схемы с использованием социальной инженерии, обман с доставкой цветов, аферы на темы ЖКХ и туризма, а также мошенничество на сайтах знакомств стали самыми распространенными способами кражи личных данных с начала текущего года.

Мошенники больше не просто звонят «из банка». Теперь они присылают видео с голосом вашего ребенка, созданным нейросетью, или оформляют на вас кредиты по телефону. Особенно уязвимы люди старше 50 лет. «Вечерняя Москва» выяснила, как включить «режим юридической самообороны» и сохранить свои деньги.