В Госдуме рассказали, кому могут назначить сразу две пенсии

В России могут назначить сразу две пенсии при наличии определённых оснований, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. Это касается военнослужащих, ветеранов, чернобыльцев и космонавтов, у которых есть несколько оснований для получения выплат — например, по старости, инвалидности или потере кормильца. В частности, правом для назначения таких пенсий могут служить увечья, полученные при участии в боевых действиях, а также выслуга лет. Семьи погибших военнослужащих, добровольцев, чернобыльцев и космонавтов также могут рассчитывать на выплаты вместе с пенсиями по другим основаниям.

Две пенсии в России назначаются тем гражданам, которые имеют несколько оснований для этого в соответствии с пенсионным законодательством, например по старости, инвалидности или потере кормильца. В частности, речь идёт о военнослужащих, об участниках боевых действий, о чернобыльцах и космонавтах. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Сразу две выплаты могут быть назначены пожилым людям с военной травмой: им положены пенсии по старости и инвалидности. То же самое касается ветеранов Великой Отечественной войны с инвалидностью и россиян с инвалидностью, награждённых знаками жителя блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя или осаждённого Сталинграда.

Отдельно парламентарий в беседе с РИА Новости выделил участников современных боевых формирований и добровольцев. В случае если гражданин стал инвалидом из-за увечья или заболевания при исполнении контракта, он может рассчитывать на госпенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

«Другой вариант для этой группы связан с пенсией за выслугу лет по линии военного пенсионного законодательства. Такое же право установлено для граждан, ставших инвалидами в связи с участием в боевых действиях в составе вооружённых сил и формирований ДНР и ЛНР, а также для граждан, получивших инвалидность в ходе СВО при исполнении контракта с организациями, содействующими Вооружённым силам России», — приводит его слова агентство.

По словам Говырина, две пенсии положены семьям погибших военнослужащих и добровольцев. Родители и вдовы могут получать также пенсию по случаю потери кормильца, старости, инвалидности или выслуге лет.

Отдельная категория — семьи пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Нетрудоспособные члены семьи умершего могут получать пенсию по потере кормильца вместе со страховой либо социальной выплатой.

Право на двойную выплату есть в том числе у семей умерших космонавтов, у самих космонавтов, работников лётно-испытательного состава и бывших федеральных гражданских госслужащих.

Ранее Алексей Говырин рассказал в беседе с RT, в каких случаях нужно обращаться в Социальный фонд для повышения пенсии.

«Если данные уже у фонда, прибавку начисляют без вашего участия», — заявил он.

В то же время, если право появилось вследствие обстоятельства, о котором у Соцфонда информации нет, туда придётся обращаться самостоятельно: до подачи заявления выплат никто не назначит даже при бесспорном основании.

Подавать обращение нужно при появлении нетрудоспособных иждивенцев (учитываются не более трёх), при найденных документах о советском заработке или периодах, которых нет в учёте фонда, в том числе по сельскому или северному стажу, если он не был зачтён.

«С 2026 года в стаж идут периоды ухода за всеми детьми без прежнего ограничения, и это самостоятельное основание для обращения. За уход за человеком старше 80 лет или инвалидом первой группы положена доплата, которую тоже оформляют по заявлению. Подать его можно через «Госуслуги», в клиентской службе фонда или в МФЦ. Решение выносят за десять рабочих дней», — отметил парламентарий.

10 июня стало известно, что страховые пенсии по старости, включая досрочные для многодетных матерей, родителей детей-инвалидов, будут назначаться автоматически, в беззаявительном порядке.