Количество выданных кредитных карт в мае выросло на 13,6%

Количество новых выданных кредитных карт в мае текущего года увеличилось на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,21 млн (в 2025 г. - 1,07 млн). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель, напротив, сократился на 9,7% (в апреле - 1,35 млн). При этом он снижается второй месяц подряд.

Среди регионов РФ наибольшее количество кредитных карт в мае 2026 года было выдано в Москве (97,1 тыс.), Московской области (72 тыс.), Краснодарском крае (54,7 тыс.), Санкт-Петербурге (49,2 тыс.) и Свердловской области (39,2 тыс.).

Среди 30 регионов-лидеров по выдаче кредиток наиболее серьезная динамика сокращения их числа в мае этого года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Саратовской области (-12,8%), Пермском крае (-12,7%), Республике Башкортостан (-12,6%), Санкт-Петербурге (-12,0%) и Воронежской области (-12%). Единственным регионом из топ-30, в котором выдача новых кредитных карт за месяц, напротив, выросла стала Республика Крым (+1,6%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт за месяц сократилась на 7,7% и 12% соответственно.