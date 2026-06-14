Новая строка в квитанциях ЖКХ на 18 тысяч рублей: что это и обязаны ли вы платить

Жильцы многоквартирных домов в разных российских регионах обнаружили в платежках ЖКХ новые строчки. Управляющие компании требуют доплатить около 18 тысяч рублей на различные работы, среди которых: «модернизация дома», «аварийный резерв», «модернизация инженерных систем» или «целевой сбор на обновление инфраструктуры». Что это за платежи и законно ли включать их в квитанцию ЖКХ, рассказывает «Вечерняя Москва».

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Что за новая строка в квитанциях

В мае некоторые владельцы квартир получили квитанции, в которых указаны новые категории расходов. Доплатить сумму около 18 тысяч рублей требовалось за «модернизацию дома», «аварийный резерв», «модернизацию инженерных систем» или за «целевой сбор на обновление инфраструктуры». Причем эту сумму просят внести в течение пары месяцев.

В СМИ предположили, что управляющие компании были вынуждены включить дополнительные расходы из-за дефицита средств на капремонт и внеплановые работы в многоэтажках, старения коммуникаций и роста стоимости стройматериалов и услуг подрядчиков.

Обязаны ли жильцы платить за это

В беседе с «ВМ» председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, что любые дополнительные расходы, которые указаны в квитанции, незаконны, потому что Жилищный кодекс РФ четко регламентирует все виды выплат:

за содержание жилья;за коммунальные услуги;за капитальный ремонт.

— Дополнительные платежи, которые маскируют под формулировками «модернизация дома», «аварийный резерв», «модернизация инженерных систем» или «целевой сбор на обновление инфраструктуры» к таким видам платежей не относится. Соответственно, человек не обязан за это платить, — заверил Крохин.

Решение о любых доплатах должно приниматься жильцами многоквартирного дома на общедомовом собрании, подчеркнул эксперт:

— Они должны коллективно определить, есть ли необходимость в таких работах. Если собрание не проводилось, а в статье расходов появились новые положения, то это незаконно.

Инструкция, что делать

Всем собственникам жилых помещений быть внимательными при оплате квитанций ЖКХ и обращать внимание на все строчки в платежках. Если в них указаны дополнительные расходы, юрист порекомендовал:

обратиться в управляющую компанию с документом лично, или отправить запрос через сервис ГИС ЖКХ или портал mos.ru с просьбой разъяснить, откуда взялись новые траты;

параллельно направить жалобу в суд и попросить провести проверку деятельности управляющей компании, указывая, что общедомового собрания не было и о новых расходах жильцов никто не предупреждал;

написать заявление в прокуратуру, если ответ управляющей компании не удовлетворил заявителя.

— Если окажется так, что новые траты утвердили на общедомовом собрании, на котором присутствовали не все жильцы, тогда можно обратиться в суд и оспорить это решение. Если с людей уже взыскали деньги, тогда можно написать заявление в полицию (отдел по борьбе с экономическими преступлениями), чтобы проверить, насколько обоснованными они были, а также на какие цели потрачены. Однако вернуть потраченные средства будет очень сложно. По таким делам очень сложно добиться справедливости, — добавил Крохин.

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