В Госдуме назвали справедливый платеж по ипотеке

Справедливый платеж по ипотеке составляет 30 процентов совокупного заработка семьи.

Его размер оценил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в разговоре с «Газетой.Ru».

«Справедливым можно считать тот платеж, после которого у семьи остаются деньги на нормальную жизнь. Сегодня банки нередко оценивают заемщика исходя из формальных показателей, но человеку потом много лет жить с этим кредитом. Если на ипотеку начинает уходить половина дохода семьи, это уже не решение жилищного вопроса, а серьезная финансовая нагрузка», — убежден парламентарий.

Он добавил, что при тратах на ипотеку 40 процентов от дохода и более на семейный бюджет ложится серьезная нагрузка. Помимо этого, если заемщик оформил рыночную ипотеку под 20 процентов годовых, переплата по кредиту за годы выплат может в несколько раз превысить первоначальную стоимость самой квартиры в ежемесячном исчислении.

По мнению Аксененко, нужно стремиться к тому, чтобы размер первоначального взноса достигал не более 20 процентов, а ставки по жилищным кредитам в РФ были более тесно связаны с динамикой ключевой ставки.

«Сегодня люди справедливо задают вопрос: почему проценты по вкладам реагируют на решения Центробанка быстрее, чем проценты по ипотеке», — сообщил он.

Депутат предсказал, что во второй половине года размер платежей по ипотеке может начать постепенно снижаться вслед за дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики, однако ждать быстрого возвращения доступной ипотеки, уточнил он, пока не стоит.

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