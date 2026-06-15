Россиянам объяснили снижение продаж черешни

Продажи черешни сократились в России в конце мая — начале июня, пишет «Коммерсантъ».

Меньше черешни россияне стали покупать в контексте роста цен, говорится в публикации. По данным устанавливающей кассы компании «Эвотор» показатель упал год к году на 15 процентов, а «Платформа ОФД» зафиксировала его снижение на 8 процентов.

Аналитики «Эвотора» зафиксировали подорожание ягоды в среднем до 847 рублей за килограмм. Такую динамику они объяснили последствиями заморозков в период цветения и сокращением импорта, от которого зависит отечественный рынок этой ягоды, обеспеченный местной продукцией только в пределах 10-30 процентов. Средний чек при покупке россиянами черешни по данным «Чек Индекса» вырос в указанный период на 11 процентов, до 598 рублей.

На прошлой неделе стало известно, что с конца весны цены на черешню в России снизились на четверть, составив в среднем 610 рублей за килограмм. Отмечалось, что из-за прохладной весны в 2026 году сроки сбора урожая сдвинулись.