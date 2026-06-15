В России начали сохранять неэффективных работников из-за дефицита кадров

Российские компании могут сохранять неэффективных сотрудников еще два–четыре года из-за дефицита кадров. Однако устойчивой тенденцией такую практику назвать нельзя, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Сейчас работодатели часто считают, что потеря сотрудника обойдется дороже, чем снижение эффективности его работы. Сохранение неэффективных сотрудников устойчивой тенденцией не является, это в большей степени вынужденная адаптация бизнеса к структурному дефициту кадров. Российский рынок труда сейчас находится в ситуации, когда стоимость потери сотрудника часто воспринимается выше, чем издержки от его низкой эффективности. По разным оценкам, российской экономике сейчас не хватает от 1,5 млн до 4,8 млн работников. Быстро закрыть этот дефицит сложно, поэтому компании стараются удерживать даже слабых сотрудников», — отметил Шедько.

Среди причин такой политики он назвал страх не найти замену, высокую стоимость найма и адаптации, длительный поиск персонала, риски трудовых споров, а также дефицит сильных руководителей, умеющих управлять эффективностью команд. При этом эксперт предупредил, что сохранение «кадрового балласта» создает проблемы как для бизнеса, так и для работников.

По словам Шедько, в компаниях нередко возникает ситуация, когда 20–30% сотрудников фактически компенсируют недостаточную эффективность коллег. Это приводит к перегрузке, выгоранию и демотивации наиболее результативных работников, посетовал экономист.

«Для молодых и амбициозных работников это особенно токсичная среда: они быстрее уходят туда, где вклад и результаты лучше замечаются и вознаграждаются. Кроме того, распространение такой практики может замедлять рост зарплат, ухудшать качество управления и создавать карьерные тупики, когда сильным сотрудникам становится сложнее продвигаться внутри компании», — рассказал Шедько.

Для работодателей главной угрозой эксперт назвал потерю наиболее эффективных работников. Если команда видит, что результаты не имеют значения и слабая эффективность не влечет за собой негативных последствий, лучшие сотрудники начинают либо снижать вовлеченность, либо уходить, подчеркнул Шедько.

По его мнению, нынешняя ситуация является скорее следствием кадрового голода и напряжения на рынке труда, чем новой нормой для экономики. Однако если дефицит работников сохранится надолго, часть компаний действительно может привыкнуть к более низким стандартам эффективности, считает экономист.

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