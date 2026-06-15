Стало известно, кто из россиян чаще всего закладывает украшения

Cамыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы 30-45 лет (48%), а не представители более старших поколений –– поколения Х, которым сейчас 46-61 год (32%) и бэби-бумеров 62-80 лет (12%). Об этом говорится в исследовании сети ломбардов «585 Золотой», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Среди зумеров до 29 лет в ломбарды ходит каждый двенадцатый –– 8%.

В разрезе отдельных городов наибольшая доля миллениалов среди пользователей ломбардов зафиксирована в Екатеринбурге и Казани — по 50%. А лидером по доле зумеров стал Нижний Новгород: там каждый пятый клиент (20%) использует ломбарды как дополнительный источник дохода.

Средняя сумма займа среди всех поколений примерно одинакова и составляет от 21 тыс. рублей. Более ценные вещи чаще всего закладывают жители Северо-Кавказского федерального округа — средняя сумма займа в регионе достигает 59 тыс. рублей. Это рекордная сумма, и можно предположить, что жители округа владеют украшениями, которые сильнее ценятся на рынке.

Для сравнения, на Урале этот показатель почти втрое ниже и составляет 18 тыс. рублей. Москва занимает второе место по сумме займов после Северо-Кавказского федерального округа: в среднем москвичи получают 46 тыс. рублей под залог украшений.

Чаще всего россияне закладывают в ломбарде кольца со вставкой. Чаще всего это делают зумеры — 23%, затем миллениалы — 19%, представители поколения X — 17% и бумеры — 15%.Шейные цепи сдают в ломбард по 10% бумеров, зумеров и представителей поколения X, а также 9% миллениалов. Серьги со вставкой закладывают в основном миллениалы — 10%. Среди зумеров и поколения X этот показатель составляет по 9%, среди бумеров — 8%. Обручальные кольца сдают по 8% бумеров, зумеров и миллениалов, а среди представителей поколения X — 7%. Моно-серьги оказались самым нишевым украшением из перечисленных. Их доля одинаковая во всех поколениях и составляет 4%.

Если смотреть в разбивке по городам, то кольца со вставкой чаще всего сдают жители Санкт-Петербурга (до 26%), Казани (до 24%), Екатеринбурга (до 22%), Москвы (до 20%) и Нижнего Новгорода (до 18%).

Самый популярный металл в украшениях –– золото. Среди украшений, которые клиенты приносят в ломбард, золотые изделия составляют долю до 96%. Чаще всего украшения из этого металла сдают зумеры из Центрального региона России, а также миллениалы из Поволжья и Северо-Кавказа. На украшения из серебра приходится до 19% всех изделий, передаваемых в залог. Наиболее активно такие украшения сдают представители поколения бэби-бумеров с Урала.

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