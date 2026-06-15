Социально значимые продукты подешевели

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных российских торговых сетях в мае 2026 года снизились на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Относительно апреля цены на товары "первой цены" упали на 2,1%, сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

"Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в мае 2026 года снизились на 11,3% по сравнению с маем прошлого года. <…> За месяц цены на товары "первой цены" также снизились - относительно апреля 2026 года на 2,1%", - говорится в сообщении.

В годовом выражении подешевели продукты в 18 из 25 социально значимых категорий. Лидерами снижения цен стали картофель (-48,4%), свекла (-46,5%), белокочанная капуста (-40,6%), репчатый лук (-38,7%) и рис (-31,1%). Также относительно мая 2025 года подешевели свинина (-23,4%), сливочное масло (-20%), морковь (-19,9%), поваренная соль (-17,8%), черный чай (-16,9%), сезонные яблоки (-8,4%), гречневая крупа (-8,2%), пшеничная мука (-7,7%), вермишель (-6,9%), подсолнечное масло (-5,5%), пшено (-4,3%) и молоко (-2,1%). В пределах 1% снизились цены на баранину (-0,1%).

За месяц среди наиболее подешевевших продуктов "первой цены" оказались куриные яйца (-13,5%), сливочное масло (-6,6%), мороженая рыба (-4,5%), рис (-3,4%) и белокочанная капуста (-3,2%). Также относительно апреля уменьшились цены на тушку цыпленка-бройлера (-3,1%), гречневую крупу (-1,9%), черный чай (-1,7%), молоко (-1,5%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-1,5%), пшено (-1,3%) и баранину (-1,2%). В пределах 1% подешевело подсолнечное масло (-0,8%).

Наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в мае обновила рекордный исторический минимум, составив 0,3%. Предыдущий минимум был зафиксирован месяцем ранее, в апреле 2026 года, когда наценка составила 0,5%. В мае 2025 года наценка составляла 1,7%. "Наценка на социально значимые продукты в крупных торговых сетях третий месяц подряд обновляет исторический минимум, а в годовом выражении она сократилась почти в 6 раз", - отметил председатель АКОРТ Станислав Богданов.

Так, 13 из 25 социально значимых категорий торговые сети в мае продавали с отрицательной наценкой, ниже закупочной стоимости морковь (-27,5%), белокочанную капусту (-15,2%), гречневую крупу (-9,5%), репчатый лук (-9,4%), сезонные яблоки (-8,3%), тушку цыпленка-бройлера (-6,4%), свеклу (-3,7%), говядину (-2,1%), подсолнечное масло (-1,4%), рис (-1,3%), куриные яйца (-1,2%), сахар-песок (-1,1%) и пшеничную муку (-0,4%), рассказали в ассоциации.