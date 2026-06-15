Новые правила назначения страховой пенсии в России раскрыли в Минтруде

С начала 2027 года — с 1 января — появится возможность получать страховую пенсию по старости без подачи заявления. Ее назначение будет происходить в автоматическом режиме. Соответствующий законопроект Минтруд опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов, а общественное обсуждение инициативы продлится вплоть до 25 июня, сообщает «Парламентская газета.

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В настоящее время для оформления пенсии гражданину необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно через портал «Госуслуги, в МФЦ либо непосредственно в Социальном фонде. Такая процедура порождает ряд бюрократических сложностей: одни люди не осведомлены о необходимости подавать заявление, другие пропускают установленные сроки, третьи сталкиваются с трудностями при подготовке документов.

Предлагаемые изменения предусматривают, что Социальный фонд станет назначать страховую пенсию по старости автоматически — сразу после того, как у человека возникнет соответствующее право, без каких-либо дополнительных обращений с его стороны.

Подобный беззаявительный порядок уже действует для ряда пенсионных выплат: пенсий по инвалидности, пенсий по случаю потери кормильца для детей до 18 лет, а также для граждан, получающих пенсию по инвалидности и достигающих пенсионного возраста. В перспективе эту практику намерены распространить на страховую пенсию по старости для всех категорий граждан.

Кроме того, Минтруд выдвинул предложение расширить объем информации, которую Социальный фонд обязан предоставлять россиянам. Речь идет о данных, связанных с пенсионными правами.

Гражданам будут детально разъяснять условия, позволяющие увеличить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и фиксированную выплату — в случаях, когда человек продолжает трудовую деятельность и не оформляет пенсию сразу после наступления соответствующего возраста. Многие до сих пор не знают, что отсрочка выхода на пенсию способна заметно повысить ее итоговый размер.

Прежде подобные сведения люди получали эпизодически — узнавали из интернета, от знакомых или случайных консультантов. В будущем Социальный фонд должен будет направлять каждому гражданину персональные уведомления с четким объяснением всех условий и указанием конкретных цифр.

Ранее в Госдуме рассказали о праве россиян получать две пенсии одновременно. Это возможно в случаях, когда человек получает выплату по одному основанию (например, по старости) и при этом имеет право на вторую выплату по другому основанию (инвалидность, выслуга лет или потеря кормильца).