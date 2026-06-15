Кому положена новая семейная выплата с 1 июня

С 1 июня 2026 года в России начался прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату. На нее могут рассчитывать работающие родители, которые воспитывают детей, об этом рассказал член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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— Выплата предназначена для семей, нуждающихся в дополнительной поддержке. Социальный фонд России рассчитывает среднедушевой доход семьи и сравнивает его с установленным критерием, — отметил специалист.

По словам Виноградова, выплату не получат те семьи, в которых среднедушевой доход превышает полуторную величину прожиточного минимума на душу населения.

Помимо этого, эксперт напомнил, что источником выплаты служит уплаченный налог на доходы физических лиц. Поэтому претендовать на нее могут только граждане, которые в течение расчетного периода получали доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц.

Еще один критерий получения выплаты — наличие статуса налогового резидента Российской Федерации, передает Life.ru.

В Госдуме предлагают ввести 13-ю пенсию для пожилых людей. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Возможно ли введение дополнительной пенсии, рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев журналисту «Вечерней Москвы».