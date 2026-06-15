Инвестстратег: ошибочно покупать доллар на росте

Инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, что одной из классических ошибок при покупке валюты остаётся стремление покупать доллары, когда они уже дорожают.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что не все используют тактику усреднения, при которой валюту покупают частями с разницей в неделю-две.

Такой подход, по словам Бахтина, помогает не заходить в актив по наименее выгодным условиям.

Эксперт подчеркнул, что покупать валюту только ради заработка на курсе не всегда рационально: нужно учитывать обменные издержки и инфляцию страны-эмитента.

Бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с НСН рассказал, что россиянам стали чаще отказывать в процедуре банкротства из-за возросшего числа случаев мошенничества.