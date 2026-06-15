Крупнейший банк Португалии предупредил часть россиян о закрытии счетов

Caixa Geral de Depositos - крупнейший банк Португалии - предупредил часть клиентов-россиян о принудительном закрытии счетов с 14 августа 2026 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на клиентов банков.

В издании отметили, что некоторые пользователи начали получать подобную рассылку с 9 июня. Из нее следует, что с 14 августа банк намерен закрыть все связанные счета и аннулировать все сопутствующие услуги некоторым своим клиентам.

"Просим вернуть в банк Caixa неиспользованные чековые книжки, а также все инструменты доступа и распоряжения счетом и связанными счетами, в частности банковские карты", - говорится в уведомлении.

Непосредственно деньги со счета можно получить в отделении банка, добавили в РБК.

Как уточнили в издании со ссылкой на чаты в Telegram для проживающих в Португалии россиян, среди получателей такого сообщения банка в основном обладатели российских паспортов без вида на жительство (ВНЖ) или те, кто не обновил информацию о своем статусе в банке. Подобные уведомления приходили и тем россиянам, кто работает на европейские или португальские компании, а также имеет ВНЖ Португалии.

Как сообщила одна из клиенток банка, в отделении Caixa Geral de Depositos ей пояснили, что банк намерен закрыть счета всем клиентам с российскими паспортами без действующего ВНЖ. В апреле 2026 года некоторые клиенты Caixa Geral de Depositos получали сообщения с просьбой предоставить свои актуальные данные в банк. Информация об этом распространялась в чатах.

Некоторые клиенты банка, получившие сейчас уведомления о закрытии счетов, подтвердили РБК, что ранее им приходили сообщения от банка с требованием обновить данные.