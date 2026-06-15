В Госдуме предложили пересчитать прожиточный минимум для многодетных семей

Прожиточный минимум для многодетных семей нужно пересчитать с учетом реальных расходов на детей.

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Об этом заявил заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.

— [Предлагаю] пересчитать прожиточный минимум для многодетных семей отдельно, включив в него реальные расходы на детей: одежду, школьные товары, секции, лекарства. Сегодня эти статьи расходов не учитываются или недооцениваются, что занижает реальную потребность семьи. Также для семей с тремя и более детьми надо отменить оценку имущества при назначении пособия, — отметил парламентарий.

Депутат предложил снизить порог в зависимости от количества детей: чем больше детей, тем выше допустимый порог превышения. Например, для семьи с тремя детьми — 15 процентов, с четырьмя — 20 процентов, передает News.ru.

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