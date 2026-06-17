В Москве средний размер зарплаты вырос более чем на 30 тыс. рублей

Средний размер начисленной номинальной заработной платы работников по полному кругу организаций в Москве за год увеличился почти на 31 тыс. рублей. Об этом сообщает Росстат.

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По данным ведомства, в марте 2026 года средняя зарплата в российской столице была равна 219 618 рублей. В марте 2025-го москвичи получали в среднем 188 978 рублей. Таким образом, за год сумма увеличилась на 30 640 рублей.

При этом средний размер начисленной номинальной заработной платы в России по итогам первого месяца весны составлял 112 654 рубля.

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До этого сообщалось, что средняя зарплата выше 150 тыс. рублей в марте 2026 года зафиксирована в семи регионах России.

В числе лидеров — Камчатский край с показателем 153,3 тыс. рублей, Якутия (154 тыс.), Сахалинская область (154,9 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (189,2 тыс.), Магаданская область (190,1 тыс.), Москва (219,6 тыс.) и Чукотка (246,4 тыс.).

Ранее были перечислены регионы России с самым быстрым ростом зарплат.