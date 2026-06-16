В Госдуме собрались защитить россиян от банкнот банка приколов

Банк России и депутаты Госдумы обсуждают меры по борьбе с банкнотами и монетами из банка приколов, то есть похожих на настоящие деньги. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он объяснил, что в текущую сессию соответствующий закон могут не успеть принять, но сделать это нужно быстрее, «чтобы защитить наших граждан от действия мошенников».

Еще в январе Центробанк опубликовал доклад с предложением запретить изготовление и сбыт предметов, похожих на настоящие деньги. Сам регулятор постоянно проводит мероприятия по исключению случаев распространения банкнотоподобных изделий.

Ранее сообщалось, что мошенники обменяли пожилой москвичке почти 30 миллионов рублей на билеты из банка приколов.