Россияне массово переходят на новый режим покупки продуктов

За последние полтора года потребительские привычки россиян претерпели глубокую трансформацию, которая к лету 2026 года стала особенно заметной.

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Покупатели стали значительно осторожнее относиться к расходам, чаще анализировать рыночные предложения и все реже принимать решения под влиянием рекламы, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно опросу сервиса «Пакет» от X5 Group, 78% россиян начали чаще сравнивать цены, 64% целенаправленно ищут товары со скидками, а 57% стали внимательнее изучать состав продукции. Эта тенденция затронула и онлайн-торговлю: по данным Data Insight, уже в феврале более половины покупок на маркетплейсах совершались по сниженной цене, а к июню их доля достигла 53%.

Одновременно с этим наблюдается усталость аудитории от агрессивного маркетинга. Исследование «Выберу.ру» показало, что 26% россиян перестали реагировать на сезонные акции, 24% игнорируют рекламу в соцсетях, а 17% больше не доверяют рекомендациям блогеров.

На этом фоне сформировался любопытный парадокс: несмотря на стремление экономить, потребители готовы платить за качество и пользу. Около 32% купят товар с уникальными функциями, для 27% важен диалог бренда с аудиторией, а 21% по-прежнему доверяет советам друзей больше, чем рекламе.

Эксперты отмечают, что происходит долгосрочный сдвиг в сторону прагматизма. Люди требуют прозрачности, честного ценообразования и достоверных отзывов. Особенно ярко эта бережливость проявляется у молодёжи, выросшей в условиях экономической нестабильности: среди россиян до 25 лет 56% не планируют покупать новые вещи, пока не износятся старые.

Наиболее заметно стремление к сокращению расходов на одежду и обувь (55% респондентов), косметику и электронику. Изменения коснулись и питания: почти 59% стали чаще готовить дома, чтобы контролировать бюджет и качество еды, хотя 23% участников опросов, напротив, стали чаще покупать готовую пищу ради экономии времени.