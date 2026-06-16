Состояние Илона Маска сильно выросло после сделки США с Ираном

Состояние американского бизнесмена Илона Маска выросло более чем на 10% и достигло $1,27 триллиона после заявлений о сделке США и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, по итогам торгов в Нью-Йорке, 15 июня, состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на $336 млрд, что стало самым большим суточным приростом за всю историю наблюдений, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. В итоге их совокупной состояние достигло рекордной отметки в $13,3 трлн.

«Илон Маск, первый в мире триллионер, увеличил свой отрыв от остальных, его состояние выросло более чем на 10% и достигло 1,27 триллиона долларов. А состояние каждого из двенадцати человек в конце списка — наименее богатых из числа сверхбогатых людей мира — составило 7,9 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за всю историю включения в индекс», — сообщило СМИ.

Bloomberg пишет, что ситуация на рынке изменилась после того, как США и Иран достигли предварительного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива. Рыночная капитализация компании SpaceX подскочила на 20%, что помогло увеличить состояние Маска на $164 млрд — и это почти столько же, сколько составил совокупный прирост состояния остальных 499 человек в списке.

«Состояние Маска на протяжении многих лет иллюстрировало колоссальное неравенство в распределении богатства между мировой элитой и всеми остальными. Теперь оно также стало примером растущего разрыва среди сверхбогатых», — говорится в публикации.

В июне агентство Reuters сообщило, что после первичного публичного размещения акций (IPO) компании SpaceX Маск стал первым триллионером в истории.

14 июня премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассказал, что стороны встретятся в Женеве для подписания документа. Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи отметил, что Иран и США на этой неделе могут начать переговоры по ядерной тематике и санкциям.