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Эксперт объяснила, может ли кредитная карта быть зарплатной

Газета.Ru

Закон не запрещает использовать кредитную карту как зарплатную, однако некоторые банки могут ограничивать такую возможность.

Эксперт объяснила, может ли кредитная карта быть зарплатной
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Об этом в интервью RT сообщила эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова.

«Перед оформлением стоит уточнить условия в конкретном финансовом учреждении. Важно понимать, что зарплата перечисляется именно на счет, а не на саму карту», — отметила аналитик.

По правилам, если на кредитке есть собственные деньги, сначала тратятся они, а затем заемные средства, добавила она.

Согласно результатам исследования финансового маркетплейса Банки.ру (есть у «Газеты.Ru»), чаще всего кредитные карты используют молодые россияне в возрасте от 18 до 34 лет (53%). Почти половине клиентов банков (49%) кредитка нужна для совершения покупок.

Снятие наличных интересует 32% респондентов, кешбэк и бонусы — 19%. Самой востребованной категорией бонусных программ оказались ежедневные покупки (супермаркеты, аптеки, одежда, детские товары) — 42%, за которыми с существенным отрывом следуют товары «Все для дома» (ремонт, электричество) — 23%, «Транспорт» (АЗС, такси) — 20%, а также товары «Для отдыха» (16%).