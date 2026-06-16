Эксперт объяснила, может ли кредитная карта быть зарплатной

Закон не запрещает использовать кредитную карту как зарплатную, однако некоторые банки могут ограничивать такую возможность.

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Об этом в интервью RT сообщила эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова.

«Перед оформлением стоит уточнить условия в конкретном финансовом учреждении. Важно понимать, что зарплата перечисляется именно на счет, а не на саму карту», — отметила аналитик.

По правилам, если на кредитке есть собственные деньги, сначала тратятся они, а затем заемные средства, добавила она.

Согласно результатам исследования финансового маркетплейса Банки.ру (есть у «Газеты.Ru»), чаще всего кредитные карты используют молодые россияне в возрасте от 18 до 34 лет (53%). Почти половине клиентов банков (49%) кредитка нужна для совершения покупок.

Снятие наличных интересует 32% респондентов, кешбэк и бонусы — 19%. Самой востребованной категорией бонусных программ оказались ежедневные покупки (супермаркеты, аптеки, одежда, детские товары) — 42%, за которыми с существенным отрывом следуют товары «Все для дома» (ремонт, электричество) — 23%, «Транспорт» (АЗС, такси) — 20%, а также товары «Для отдыха» (16%).