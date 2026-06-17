Россияне изменили свои предпочтения в сфере инвестиций

Розничные инвесторы начали активно сворачивать позиции в высокодоходных облигациях (ВДО) после серии технических дефолтов на рубеже 2025–2026 годов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

В первом квартале текущего года задержки выплат допустили 11 эмитентов, и четыре случая завершились полноценными дефолтами. По оценкам опрошенных экспертов, от 15% до 20% частных вкладчиков полностью покинули этот сегмент. Еще 35–40% значительно урезали долю рискованных бумаг в своих портфелях, оставив только наиболее понятные выпуски с коротким сроком погашения и относительно высоким рейтингом.

До недавнего времени ВДО были на пике популярности — в 2024 году доходность по ним достигала 35%, что привлекало множество инвесторов. Однако резкое увеличение числа дефолтов (в 2025 году их было 35 — в три раза больше, чем годом ранее) и общая макроэкономическая нестабильность заставили вкладчиков пересмотреть подходы. Если раньше на ВДО приходилось около 25% облигационного портфеля среднего инвестора, то сейчас доля сократилась до 10% и менее, а срок удержания таких бумаг уменьшился до трех-четырех месяцев.

Капитал перетекает в более защищенные активы — облигации федерального займа, бумаги первого эшелона и фонды денежного рынка. В первом квартале 2026 года их доля в портфелях физлиц достигла 36%. Число держателей паев биржевых фондов на Мосбирже за год выросло на 43% — до 2,8 миллиона человек, а стоимость чистых активов БПИФов увеличилась на 60%, превысив 1,75 триллиона рублей.

По мере снижения ключевой ставки интерес к ВДО может вернуться, но рынок уже изменился навсегда, полагают специалисты. Инвесторы станут гораздо требовательнее: будут вкладываться только в бумаги эмитентов с понятной структурой бизнеса, прозрачной отчетностью и справедливой премией к ОФЗ. Полноценное восстановление спроса эксперты ожидают не раньше начала 2027 года.