ФАС опровергла информацию о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла слухи об июльском росте тарифов на коммунальные услуги.

Ранее в ряде средств массовой информации появились публикации о том, что тарифы якобы увеличатся с 1 июля текущего года, передает ТАСС.

«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности», – подчеркнули в ФАС.

В службе пояснили, что ежегодный пересмотр цен запланирован на 1 октября. При этом итоговый уровень изменения стоимости не превысит максимальных значений, установленных соответствующим распоряжением правительства России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о необоснованном включении в коммунальные тарифы более 10 млрд рублей.

Российские парламентарии взяли на контроль прогноз Минэкономразвития по росту стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил антимонопольной службе усилить борьбу с нарушениями тарифного регулирования.