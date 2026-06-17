Как средняя зарплата в Москве выросла до 219 тысяч и кто действительно получает такие деньги

Средняя месячная заработная плата в Москве по итогам марта выросла почти на 31 тысячу рублей по сравнению с мартом 2025 года, следует из официальной статистики Росстата. Согласно данным, в марте 2025 года средняя зарплата составляла 188 978 рублей, тогда как в марте текущего года — 219 618 рублей. Что происходит с зарплатой в столичном регионе и в каких сферах наблюдается рост, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Откуда такие показатели

В беседе с «ВМ» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что средние показатели заработной платы в Москве и Московской области заметно выросли, потому что в отдельных отраслях устанавливают высокую оплату труда.

— Это не означает, что реальные доходы всех москвичей превышают 200 тысяч рублей. У большинства, наоборот, доход гораздо ниже, — пояснила она.

Где именно наблюдается рост заработной платы

По словам эксперта, высокие средние показатели оплаты труда в РФ формируются благодаря отдельным ключевым сферам. Среди них:

финансовая и страховая деятельность (средняя зарплата — 343 922 рубля);производство компьютеров и периферийного оборудования (282 тысячи рублей);область информации, связи и IT (266 304 рубля);обработка данных (255 385 рублей);IT-технологии (248 479 рублей).

Также хорошую зарплату обещают в таких сферах, как:

строительство;ЖКХ.

— В должности электромонтера, сантехника, слесаря или рабочего на строящемся объекте человек может получать до 230 тысяч рублей на руки. Но обязательное условие — чтобы специалист обладал высокой квалификацией, — подчеркнула Лоикова.

Как оплачиваются другие специальности

Несмотря на высокую оплату труда в отдельных отраслях, в других сферах зарплата не дотягивает до усредненных показателей Росстата. Так, согласно данным онлайн-платформ для поиска работы, соискателям предлагают в Москве такие зарплаты:

учителя (разного профиля) — от 100 до 180 тысяч рублей;врачи-терапевты и педиатры — от 155 до 250 тысяч рублей;воспитатели детского сада — от 60 до 150 тысяч рублей;медсестры и медбратья — от 40 до 180 тысяч рублей.

В Московской области оплата труда на тех же позициях заметно отличается:

учителя разного профиля — от 60 до 130 тысяч рублей;врачи-терапевты и педиатры — от 90 до 170 тысяч рублей;воспитатели детского сада — от 39 до 110 тысяч рублей;медбратья и медсестры — от 50 до 150 тысяч рублей.

Однако, по словам Лоиковой, и у врачей узкой специализации может быть хороший ежемесячный доход. Среди таких:

офтальмологи — от 200 тысяч рублей;травматологи — от 350 тысяч рублей.

В каких сферах такую зарплату могут получать предпенсионеры

Также Лоикова сообщила, что работодатели готовы брать на работу людей пожилого возраста, предлагая им достойную заработную плату.

— Если у человека есть большой опыт, а также мотивация работать, руководитель не будет акцентировать внимание на возрасте сотрудника. Сейчас очень распространена практика приема на должность возрастного сотрудника с большим количеством навыков, — заверила эксперт.

По ее словам, для людей предпенсионного возраста хорошую зарплату предлагают на таких должностях, как:

отдел управления в сфере IT-технологий (если есть опыт) — до 1 миллиона рублей;руководитель отдела по подбору персонала — до 850 тысяч рублей;строитель (высокой квалификации) — до 180 тысяч рублей;электромонтер (высокой квалификации) — до 350 тысяч рублей;слесарь — до 200 тысяч рублей.

Траты россиян

Наравне с ростом заработной платы увеличиваются и расходы людей. Лоикова рассказала, что жители Москвы и Московской области стали тратить около 89 тысяч рублей в месяц. Одни данные говорят, что на продукты питания и товары первой необходимости уходит 79 процентов от общего дохода. Согласно другим подсчетам, расходы делятся следующим образом:

продукты питания и товары первой необходимости — 20–30 процентов;оплата ЖКХ — 20 процентов;транспорт — 15 процентов;одежда, обувь, товары для дома — 5–10 процентов.

Между тем аналитики в новом исследовании зафиксировали максимальный за последние 13 лет гендерный разрыв в трудовых доходах в России. По их данным, в 2025 году средняя заработная плата у женщин, которые заняты на крупных и средних предприятиях России, оказалась на 33,7 процента ниже, чем у мужчин. «ВМ» узнала у эксперта, с чем связан такой разрыв.