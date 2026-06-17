Верховный суд объяснил, когда кредит бывшего супруга нельзя считать общим

Верховный суд объяснил, что надо проверять судам, когда решается вопрос о дележе кредита при разводе.

Ситуация была простой: муж взял кредит на ремонт, но куда потратил деньги, точно неизвестно: он говорит одно, а его жена - другое. Ремонт не сделали, распался и брак. После развода экс-муж решил взыскать половину невыплаченного кредита с бывшей жены. Суды решили: раз заем брали на ремонт, значит, он пошел на нужды семьи. Но дама уверяла, что доказательств этому нет. К ее доводам прислушался Верховный суд.

Верховный суд с доводами гражданки согласился и отменил акты, признавшие кредит общим.

Пара жила в квартире мужа, которая досталась ему по наследству. Супруги решили сделать в ней ремонт. Муж взял в кредит 5,9 млн рублей, который одобрили под залог. И мужчина заложил эту квартиру. На это он получил одобрение супруги у нотариуса. Но до ремонта дело так и не дошло. А деньги "ушли". По словам бывшего мужа, всю сумму он отдал жене. Якобы она решила "подзаработать", передав деньги под проценты знакомому. По версии же экс-супруги, денег она не получала, а всю сумму забрал себе муж. Спор заметил портал "Право.ru".

После развода у бывшего мужа забрали квартиру за невыплату кредита. И он решил взыскать с экс-супруги половину долга - 3,2 млн руб., с учетом процентов по кредиту и санкций за просрочки. Районный суд решил, что для разделения долга между экс-супругами важно, чтобы инициатива взять кредит была общей. А если это была идея одного из партнеров, важно, чтобы деньги тратились на нужды семьи. Так сказано в статье 39 Семейного кодекса "Определение долей при разделе общего имущества супругов". Пара была в браке, жили в одной квартире, деньги брали, чтобы сделать в ней ремонт. Это было указано и как цель кредита. Значит, деньги потратили на нужды семьи, решила первая инстанция. Райсуд признал долг общим, а с экс-супруги взыскал почти 3,2 млн руб.

Апелляция и кассация были того же мнения. После этого экс-супруга обратилась в Верховный суд. Там она заявила, что суды подошли к определению цели платежа формально. Они обратили внимание только на то, что деньги в банке брали для ремонта. Но его не было, о чем супруги в судах и не спорили. Женщина объяснила, для чего она дала согласие на заключение договора залога: она понимала, что такая бумага не имеет юридической силы, ведь собственником квартиры был муж. По версии же мужа, он обналичил кредит, вместе с женой поехал в банк, и они через ее счет перевели всю сумму какому-то ее однокласснику.

Но женщина отрицала факт передачи денег. Она обратила внимание ВС на то, что ее бывший муж так и не смог ничем подкрепить это утверждение. Ведь по его просьбе первая инстанция делала судебные запросы в кредитные организации. И пришел ответ, что похожего перевода с ее счетов не было. А в судах бывший супруг не смог вспомнить, в каком банке и когда они с женой перевели деньги ее знакомому. Верховный суд РФ с доводами гражданки согласился и отменил акты всех трех инстанций. Дело вернулось в районный суд .

Определение Верховного суда РФ N 5-КГ21-91-К2