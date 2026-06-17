Кому проиндексируют пенсию с 1 августа

С 1 августа 2026 года пенсионерам увеличат пенсии. Однако ежегодная индексация затронет не всех. Кто может рассчитывать на повышение выплат, «Вечерняя Москва» спросила у финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева.

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По его словам, на удвоенную пенсию с 1 августа могут рассчитывать пенсионеры, которым накануне исполнилось 80 лет.

— Им проиндексируют фиксированную часть пенсии, которая составляет 9584 рубля. То есть с 1 августа они будут получать 19 168 рублей. Такое повышение проводят на следующий месяц после дня рождения, а в последующие годы эта сумма уже не меняется, — пояснил Беляев.

Также увеличат пенсию работающим пенсионерам, рассказал аналитик.

— С 2016 года никто не индексировал их выплаты. Это правило возобновили в 2025 году, когда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий приказ. Теперь 1 августа работающему пенсионеру начисляют не более 3 дополнительных баллов — 470 рублей, которые он получил по итогам прошлого года. Если человек заработал 2 балла, добавят 286 рублей, — уточнил Беляев.

В начале июня глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости изменения системы пенсионных накоплений, в том числе средств «молчунов». Он предложил сделать из этих средств инструмент долгосрочных сбережений. Как может работать механизм начисления долгосрочных сбережений, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Также в России готовят законопроект о создании объединенного пенсионного фонда с государственным контролем. Что о нем известно — в материале «ВМ».