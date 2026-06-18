Власти хотят превратить маткапитал в финансовую подушку на будущее

Минфин, Минэк и Центробанк не возражают против инициативы, связанной с новой функцией материнского капитала. Речь идет о лимитах и особых условиях, чтобы сохранить деньги на жилье и образование, выяснили «Известия».

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Маткапитал предлагают перестать индексировать государством, и забрать его обратно на прежних условиях будет нельзя. Власти обсуждают ограничения по сумме перевода и условиям использования таких сбережений.

Размер маткапитала в 2026 году составляет 737 тысяч рублей на первенца и до 974 тысяч на второго. Сейчас программой активно пользуются для покупки жилья и ежемесячных выплат, но часть семей не использует сертификат годами.

Новый механизм заинтересует тех, кто уже решил квартирный вопрос. Аналитики прогнозируют, что на первом этапе опцией воспользуются 10–15% владельцев сертификатов. Если правительство поддержит концепцию, закон могут принять до конца осенней сессии.