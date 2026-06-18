Россияне массово отказываются от пластиковых карт в пользу цифровых

Крупнейшие банки сообщили РИА Новости о росте оборота через pay-сервисы на 44%, через СБП — на 45, по стикерам — более чем в полтора раза. Доля цифровых карт увеличилась в 1,6 раза.

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По словам экспертов, доля цифровой эмиссии в банке составляет в среднем 40% и планомерно растет. Клиенты могут за пару минут выпустить карту в мобильном приложении и сразу ею пользоваться.

Несколько лет назад стимулом стало повсеместное распространение бесконтактной оплаты и развитие СБП. Банки также заинтересованы в переходе на цифровые карты: это безопасная, удобная и экологичная технология.

Она снижает затраты на пластик, логистику и сопутствующие расходы. По оценкам участников рынка, цифровые карты будут всё активнее заменять классические.