Ряд пенсионеров могут получить вычет за протезирование зубов

Пенсионеры могут получить налоговый вычет за лечение и протезирование зубов, только если платят НДФЛ: пенсия налогом не облагается, поэтому неработающие пенсионеры без иных доходов вычет напрямую не получат.

Об этом напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

«Право на возврат есть у трудоустроенных пенсионеров либо у тех, кто имеет другой облагаемый доход (например, от аренды или продажи имущества). Если у пенсионера такого дохода нет, вычет могут оформить работающие дети или супруг — при условии, что они оплачивали лечение, документы оформлены на них, а родство подтверждено свидетельствами», — объяснил он.

По словам парламентария, вычет можно заявить в течение трёх лет после расходов.

Сумма возврата зависит от категории услуг и ставки НДФЛ, добавил сенатор.

«При дорогостоящем лечении (код «2» в справке) лимитов по расходам нет — вернут процент от суммы, но не больше уплаченного за год НДФЛ. Для обычного лечения действует общий лимит социальных вычетов — 150 тыс. рублей в год, максимум к возврату — 19,5 тыс. рублей при ставке 13% (при более высокой — больше). Лимит общий для всех социальных вычетов, остаток не переносится», — подчеркнул собеседник RT.

Отмечается, что для оформления нужна справка из клиники, платёжные документы и декларация 3‑НДФЛ (удобно через «Личный кабинет налогоплательщика»).

«После камеральной проверки (до трёх месяцев) деньги перечислят на счёт», — заключил Мурог.

Ранее россиян предупредили, что в отдельных случаях выплата пенсий может приостанавливаться