Минтруд: свыше 90% россиян в возрасте 30-40 лет являются занятыми

Более 90% россиян, возраст которых составляет 30-40 лет, являются занятыми. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

"Текущие уровни занятости для наиболее массовых возрастных когорт населения - это 30-40-летние - более 90%. 9 человек из 10 в возрасте 30-40 лет являются занятыми", - сказал Платыгин на пленарной дискуссии XXVI международного форума HRexpo pro людей".

Он также добавил, что в России зафиксирован рекордный уровень занятости - 61,5%.