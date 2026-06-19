Назван средний размер пенсии на 1 мая 2026 года

Средний размер пенсии у россиян на 1 мая 2026 года составил 25,3 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

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"Согласно данным ведомства, 1 мая 2026 года пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 399 рублей", - говорится в материале.

Ровно год назад в этот период пенсионеры получали почти на две тысячи меньше или 23453 рубля.

Самая высокая средняя пенсия в мае была в Чукотском автономном округе, где она составила 42264 рубля.